Ters şeritten böyle ilerlemeye çalıştı...

Bursa'da ana yolda ters şeritten ilerlemeye çalışan otomobilin tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.

Ters şeritten böyle ilerlemeye çalıştı...
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da ana yolda ters şeritten ilerlemeye çalışan otomobilin tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ters şeride giren şoför, karşısından kendisine doğru gelen otomobilleri görünce heyecan yaptı. Yavaş hareketlerle ilerleyen şoför, adeta ölümle dans etti. Tehlikeli anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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