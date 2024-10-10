Ters yön kuralına uymayan sürücülere 1 milyon lira ceza kesildi

Tekirdağ Kapaklı'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ters yön denetimlerinde, bin 424 araç sürücüsüne 1 milyon 382 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ters yön kuralına uymayan sürücülere 1 milyon lira ceza kesildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Kapaklı’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ters yön denetimlerinde, bin 424 araç sürücüsüne 1 milyon 382 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından ilçe genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. 2024’ün başından itibaren 9 aylık bir süre boyunca yapılan denetim sonucunda bin 424 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 382 bin 233 lira cezai işlem uygulandı.

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Kapaklı genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.