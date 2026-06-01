Ters yönden çıkan aracın kazaya karıştığı anlar kamerada
Tekirdağ Çorlu'da ters yönden caddeye çıkan hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Ters yönden çıkan hafif ticari araç ile belediye yönüne seyreden otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki minibüsün görüş açısını kapatarak kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü.
Çekici vasıtasıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.