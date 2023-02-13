Bilecik kent merkezinde bazı terziler, döşemeciler ve kadınların deprem bölgesine çadır üretimine geçti.

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışma çerçevesinde deprem bölgesinde kullanılmak üzere üretilen 100 çadır, deprem bölgesine bu akşam gönderilmeye başlanacak. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Kongre Merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

"100 adet çadırı üretmiş olacağız ve bu akşama kadar bu çadırları tamamlayıp, göndermeyi planlıyoruz"

Bilecik Belediyesi’nin depremzedeler için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Deprem bölgesinde yaşanan felaketten dolayı çadır ihtiyacı doğdu. Bu yüzden Bilecik Belediyesi Atölye birimi, Halk Eğitim dikiş kurslarındaki kursiyerlerimiz ve aynı zamanda kooperatifimizdeki kadınlarımızın yardımlarıyla çadır üretmeye başladık. 100 adet çadırı üretmiş olacağız. Bu akşama kadar bu çadırları tamamlayıp, göndermeyi planlıyoruz. Yine Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle çadırların içine yatak, yastık, yorgan ve benzeri ihtiyaçları alacağız. Aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarımızın destekleriyle çadırların içerisini ısıtıcılar, elektrikli sobalarla donatacağız. İhtiyaç olan alanlarda jeneratörler alacağız. Bilecik Belediyesi olarak afet bölgesinde bir çadır kent kurarak, buradaki vatandaşlarımıza biraz da olsa yardımcı olmaya çalışacağız. Bu anlamda vatandaşlarımızın bizlere destek ve yardımcı olmalarını da rica ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ayrıca, açıklamasında ayrıca yürütülen çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bu zor günleri, daha çok kenetlenerek, atlatacağız’’ ifadelerini kullandı.