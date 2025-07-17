TES-İŞ ve Milaslı muhtarlardan Maden Yasası'na destek

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ve Milaslı muhtarlar Ankara’da yaptıkları basın açıklaması ile Maden Yasası’na destek vereceklerini ve bu yasa sonucu uygulanacak projelerin yanında olacaklarını belirtti.

Meclis gündemindeki Maden Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Muğla’da çok sayıda köyün ve yaşam alanlarının yok olacağı iddialarına TES-İŞ ve bölge muhtarlarından tepki geldi. Bölge muhtarları ve TES-İŞ, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ve Maden Yasası’na destek vereceklerini belirtti. TES-İŞ ve Milas muhtarları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir basın açıklaması gerçekleşti. Düzenlenen basın açıklamasına TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal ve Milaslı muhtarlar katıldı. Öte yandan, Türkevleri Muhtarı Ayşen Yaşar, açıklamalarda bulundu.

"Milli enerji mücadelesinin sesi olmak için buradayız"

Yerli enerji için mücadele içinde olduklarını ve Maden Yasası’na desteklerinin süreceklerini belirten TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Milli enerji mücadelesinin sesi olmak için buradayız. Biz buraya bu ülkenin enerjisini üreten binlerce emekçinin sesini duyurmaya geldik. Meclis bizim gücümüzdür, kulağımızdır. Bugün bu ülkenin gerçeklerini karartmaya çalışanlara karşı susmayacağız ve açık söylüyoruz. Bu ülkenin kömürünü çıkaracağız. Bu santralleri yaşatacağız. 1 buçuk yıldır bu ülkede yeraltı zenginliklerimizi çıkarmayalım diye uğraşan gruplar var. Zeytin taşınmaz diyorlar, köyler yok olacak diyorlar. Santralleri durdurmak istiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Santrallerde çalışan 5 bine yakın arkadaşımızı düşünmüyorlar. O işçiler işsiz kalırsa ne olacak? Nerede çalışacaklar? Böyle bir dertleri yok ama bizim var" diye konuştu.

"CHP satılık bir şey arıyorsa baklava kutularından avro çıkartan belediye başkanlarına baksın"

CHP’li bir milletvekilinin Maden Yasası teklifini desteklemeleri için Muğlalı muhtarlara para teklif ettiği iddiasına sert tepki gösteren AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise, "Sloganımız çok güzel. Zeytin de bizim kömür de bizim. Zeytinleri uygun bir alana taşıyıp altındaki kömürümüzü ekonomimize kazandırmak için bir çalışma içinde olacağız. Bununla ilgili mecliste çalışma yapıyoruz. ‘Muhtarları satın almışlar’ dediler. Bu tepkimizi mecliste gösterdik ama burada bir kez daha diyoruz ki muhtarlara satılmış demek oldukça terbiyesizce. Hiç kimse muhtarlarımıza satılık diyemez. CHP satılık bir şey arıyorsa baklava kutularından avroları çıkartan, menfaat karşısında iş yapan belediye başkanlarına baksınlar" şeklinde konuştu.

"Santraller, ekonomiye yıllık 1 milyar dolar kazandırıyor"

Muğla’daki santrallerin Türkiye ekonomisine büyük ölçüde katkı sağladığını ve bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise, "Hepiniz haklı bir davanın peşinde koşuyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Her zaman haklının yanında olduk, haksızın yanında olmadık. Santraller, ekonomiye yıllık 1 milyar dolar gelir kazandırıyor" dedi.

"Türkiye için, vatanımız için enerjiye ihtiyacımız var"

Türkiye’nin enerjiye, güce, zeytinliklere ihtiyacı olduğunu ve bu yasanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Türkevleri Muhtarı Ayşen Yaşar ise şunları söyledi:

"Enerji de üretilecek, zeytin de yaşayacak. Türkiyemiz için, vatanımız için, milletimiz için enerjiye de ihtiyacımız var. Zeytinimize de ihtiyacımız var. Bizim enerjiye gerçekten ihtiyacımız var. Enerjisiz bir hayat düşünülemiyor. Enerji de bizim, zeytin de bizim. Enerjisiz bir Türkiye imkansız. Halkımız için, millet için, Türkiye için, vatanımız için buradayız. Enerjinin çalışması gerekiyor. Biz zeytine karşı değiliz, doğaya karşı hiç değiliz. Zeytin bizim tabiatımız, doğa bizim, biz doğada büyüdük. Zeytinde büyüyen insanız. Biz zeytin düşmanı hiç değiliz. Zeytinlerin katledilmesini biz de istemeyiz. Yani bu kadar bizi düşman göstermeleri, zeytine düşmanmış gibi göstermeleri yanlış. Biz zeytinsiz hayat istemiyoruz ama enerjisiz bir Türkiye mümkün olmayacak. Her şeyimiz enerjiye bağlı. Enerjisiz hiçbir yaşam yok."