Tescilli güzel Moujan Rajaei Türk turizmini dünyaya tanıtacak

Beyrut güzellik yarışmasında MISS ASIA seçilen ve 2021’de MISS EURASİA yarışmasında birinci olan tescilli güzel, Türk vatandaşı Moujan Rajaei bu sene Malezya Kuala Lumpur da düzenlenen miss turizm güzellik yarışmasında Türkiye’yi tanıttı.

Yarışma ilk kez bir uzak doğu ülkesi olan Malezya’da düzenlenirken, Türkiye adına da ilk kez Moujan Rajaei katıldı. Türkiye adına uluslararası güzellik yarışmalarına katılmaya devam edeceğini belirten tescilli güzel Mojuan Reajaei, Türk turizmine katkı sağlamaktan gurur duyduğunu ve bundan sonra da elinden geleni yapacağını belirterek “Türkiye, turizmde çok fonksiyonlu bir yapıya sahip. Dünyanın bir çok ülkesinden bir çok turist ülkemize geliyor. Biz de katıldığımız bu organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde tanıtarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Ülkemizin turizmi için elimden geleni yapıyorum"

Uzak ülkelerde Türkiye’yi tanıtmanın gerçekten zor olduğunu ifade eden Moujan Rajaei, "Turizmimiz hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan ülkelerde, bu tür organizasyonlara katılım sağlamamız bize turist ve döviz olarak geri dönecektir. Dünya üzerinde kendimizi ne kadar çok ifade edebilirsek, ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, bizim için o kadar iyi olacaktır. Bildiğiniz üzere turizm sektörü, lokomotif sektörlerin en başında geliyor. Turizm gelirleri ile ekonomimize büyük katkı sağlayarak, döviz girişini arttırmak hepimizin yararına olacak. Ben de bir Türk vatandaşı olarak, ekonomimize katkı sağlamak için kendi payıma düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğim. Özellikle İstanbul, Antalya ile Muğla gibi kültürel ve doğa yapısı güzel olan yerleri dünyaya tanıtmak ve oralardaki insanları buralara yönlendirmeyi kendime misyon edindim. Bunda da başarılı olduysam anacıma ulaşmış olarak mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.