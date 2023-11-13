Tesisler hakkında bilgiler verildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde bulunan tesisleri inceleyerek bilgi aldı.

Vali Aygöl, Bozüyük’te bulunan damızlık koyun üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Aygöl tesisi gezdi. Tesisleri inceleyen Vali Aygöl’ün bir sonraki durağı ise Alabalık Çiftliği oldu. Türkiye’nin de ilk Kültür Balıkçılığı Üretim Tesisi hüviyetine sahip Alabalık Çiftliği’nde Vali Aygöl üretim süreciyle ilgili bilgi aldı. Ardından Alabalık Çiftliğini gezen Vali Aygöl, tesislerin Türkiye için çok değerli bir konumda bulunduğunu belirtti.