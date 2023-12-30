TESK Başkanı Palandöken: 'Taksici esnafı yılbaşında 24 saat hizmet verecek'

Vatandaşların yılbaşı gecesi yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için taksici esnafının hizmete hazır olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için taksici esnafımız 24 saat hizmet verecek" dedi.

Yılbaşı gecesi 24 saat hizmet verecek taksici esnaf sayısının yeterli olacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "81 ilin her bölgesinde yeterli sayıda taksici esnafımız bulunuyor. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 35 bine yakın taksici esnafımız var. Ülke genelinde ise 90 bini aşkın bu mesleği icra eden şoförlerimiz bulunuyor. Yılbaşı gibi özel günlerde trafik yoğunluğu ve eğlence mekanlarında yaşanacak yoğunluk sebebiyle yaşanan trafik kazalarının yaşanmaması için taksici esnafımız 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlarımızın gecenin geç bir saatinde ulaşımı dert etmesine gerek yok" dedi.

"Vatandaşlarımız yılbaşı gecesi, taksici esnafımızı tercih etmeli"

Eğlence mekanlarından çıkarak direksiyon başına geçip ceza yeme ve kaza yapma riskinin göze alınması yerine taksi ile ulaşım sağlamanın daha güvenli ve maliyetsiz olacağına dikkat çeken Palandöken, "Vatandaşlarımız eğlenmek ve yeni yıla mutlu girmek için yılbaşı gecesinde hiçbir ihmale mahal vermemeli. 2023 yılı içerisinde ortalama 200 bin civarında alkollü araç kullanan sürücülere ceza yazıldı. Alkollü araç kullanmanın bedeli 4 bin 64 lira. Ancak yeni yıl ile birlikte cezalar da artıyor. Bu yüzden yılbaşı gecesinde eğlenmek için eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlarımız hem kendini hem de bütçesini sağlama almak amacıyla 24 saat hizmet verecek olan taksici esnafımızı tercih etmeli. Yenilecek cezanın yanında taksi ile ulaşım sağlamak çok daha makul ve güvenli" ifadelerini kullandı.