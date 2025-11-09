TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ve çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyetidir'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ve çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyetidir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için yazılı bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87’nci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük liderimiz Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ve çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyetidir. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesiyle dünyaya barış mesajı veren, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek halkına güvenen Atatürk’ün fikirleri, bugün de ülkemizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Atatürk’ün, ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak’ sözü, biz esnaf ve sanatkârlar için yolumuzu aydınlatan en önemli rehberdir. Çünkü bizler biliyoruz ki çalışmak, üretmek ve alın teriyle ülkesine katkı sağlamak Atatürk’ün en çok önem verdiği değerlerdendir. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak bu bilinçle hareket ediyor, O’nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz."