TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kurban dolandırıcılarına kurban gitmeyin'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Kurban Bayramı'nın yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı' dedi.

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  • 25.06.2022 10:23
  • Güncelleme: 25.06.2022 11:40
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kurban dolandırıcılarına kurban gitmeyin'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı” dedi.

TESK Başkanı Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Hem kurban satıcılarının hem de vatandaşların yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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“Fotoğraflara kanarak internetten kurbanlık alınmaz”

Kurbanlık satış kanallarında piyasada fazlaca çeşitlilik olduğunu belirten Palandöken, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda 950 bin büyükbaş, 2 milyon 750 bin küçükbaş kurban kesildi. Piyasada kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun yok. Fakat yine de teknolojinin gelişmesi ve büyükşehirlerdeki zaman ve mesafe sorunları nedeniyle internetten satışlara da yönelim oldukça fazla. Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. Uygun kurbanlık buldum diye sevinirken aslında tam tersi eldeki paradan da olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. Çünkü hayvancılık işi ile uğraşan herkes ortalama olarak aynı yem fiyatları, aynı giderler üzerinden kar marjını koyarak belli bir rakama satmak zorunda. 500 kilo bir hayvanın ederi 35 bin lira civarında olup da satış sayfalarında 25 bin liralık ilanlar gören vatandaşlarımız dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

“Besiciler ve vatandaşlar sahte para tuzağına dikkat etmeli”

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarında çokça görülen sahte para tuzağına dikkati çeken Palandöken, “Dolandırıcılar için kurban bayramları birer fırsat. Her yıl kurban pazarlarında sahte para tuzakları haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. Büyük emekler vererek, adeta hayvanlarına çocuğu gibi bakan besicilerimizin çabaları boşa gitmemeli, vatandaşlarımız da bu konuda uyanık olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

İHA

Editör
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