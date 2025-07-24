TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Ticari araçlara vergi muafiyeti getirilmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi artış kararı disiplin açısından önemli olabilir ancak ticari araçlar bu kapsam dışında bırakılmalı. Her türlü ÖTV-KDV düzenlemesinde ticari araç sahiplerinin bu artışlardan muaf tutulması bir gerekliliktir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Araçlardaki yeni vergi düzenlemelerinde ticari araçların muaf tutulması, hatta mevcut vergilerin bir defaya mahsus sıfırlanması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Yeni düzenleme ile birlikte motorlu taşıtlarda ÖTV matrah oranlarında değişikliğe gidiliyor. Vergi artış kararı disiplin açısından önemli olabilir ancak ticari araçlar bu kapsam dışında bırakılmalı. Her türlü ÖTV-KDV düzenlemesinde ticari araç sahiplerinin, bu artışlardan muaf tutulması bir gerekliliktir. Ticari araçları vergi artışı kapsamı dışında bırakmak hem esnafın yükünü hafifletir hem de toplu taşımada hizmet kalitesini artırır" dedi.

"Araç yenilemede vergi artışı esnafı zorluyor"

Ticari araçların özel araçlardan farklı olarak ekmek teknesi konumunda olduğunu belirten Palandöken, "Özellikle esnaf kesiminin, taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı sahiplerinin yeni ÖTV-KDV düzenlemesinden muaf tutulması hayati önem taşımaktadır. Zira büyük şehirlerde Ulaştırma ve Koordinasyon Kurulları tarafından ticari araçlar için belirli yaş sınırları uygulanmaktadır. Örneğin İstanbul ve Ankara’da taksi araçlarında 10 yaş sınırı, İzmir’de ise 15 sınırı vardır. Öte yandan MEB tarafından okul servis araçları için 12 yaş sınırı mevcuttur. Çok sayıda esnafımızın aracı, bugün itibariyle yenileme sürecine girmiş durumdadır. Bu zorunluluğa rağmen, araç fiyatlarının mevcut haliyle bile erişilemez seviyelere ulaştığı bir dönemde ÖTV ve KDV gibi vergilerin artırılması, esnafı ciddi şekilde mağdur edecektir. Çünkü ticari araçlar, özel araçlardan farklı olarak bir geçim kaynağıdır. Esnaf, aracını sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda ekmek kazandığı iş yeri olarak görmektedir. Dolayısıyla araç yenileme ihtiyacının yüksek maliyetlerle daha da zorlaştırılması, bu kesimde hem gelir kaybına hem de işten çıkmalara kadar gidebilecek zincirleme bir krizi tetikleyebilir" diye konuştu.

"Ticari araçların yenilenmesi konforlu bir ulaşım imkanı sunar"

Ticari araçlar için en son ÖTV indiriminin 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Ancak o uygulamanın üzerinden de neredeyse 10 yıla yakın bir zaman geçti. Bugün o dönemde ÖTV indirimiyle alınan araçların dahi yenileme zamanı gelmiştir. Yeni alınacak araçlarda ise mevcut fiyatlar düşünüldüğünde, ÖTV ve KDV artışı, birçok esnaf için aracını yenilemeyi imkânsız hale getirecektir. Bu noktada ticari araçların vergiden muaf tutulması hem sosyal adalet hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. Ticari araçların yenilenmesi, sadece esnafın rahatlamasını sağlamaz; aynı zamanda yolcular için daha güvenli, konforlu ve çevreci bir ulaşım sunar. Yakıt tüketimi düşer, bu da hem işletme maliyetlerinde azalma hem de çevreye katkı anlamına gelir. Kaza riski azalır, çünkü eski araçların kaza yapma ihtimali daha yüksektir" şeklinde konuştu.