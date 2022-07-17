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TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Ücretsiz yolcular için verilen destek artırılmalı'
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Ücretsiz yolcular için verilen destek artırılmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Verilen destek halk otobüsçü esnafımızın maliyetlerini karşılamıyor. Ücretsiz ve indirimli taşımacılık yaparak kamu hizmeti gören özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı' dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Ücretsiz yolcular için verilen destek artırılmalı'
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu hizmeti gören özel halk otobüslerine verilen desteğin arttırılması gerektiğini kaydederek, “Akaryakıt fiyatları 2018’den bu yana adeta tavan yaptı. Son 4 yılda motorinin fiyatı yüzde 366 artmasına rağmen halk otobüslerine ücretsiz taşınan yolcular için verilen destek 2018’den bu yana yalnızca yüzde 50 artış gösterdi. Verilen destek halk otobüsçü esnafımızın maliyetlerini karşılamıyor. Ücretsiz ve indirimli taşımacılık yaparak kamu hizmeti gören özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı” ifadelerini kullandı.

“Halk otobüsçülere verilen desteklerde artan enflasyon ve mazot oranında bir karşılık alınamadı”

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Halk otobüsü esnafının yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Tüm dünyada başta akaryakıt olmak üzere enerji fiyatları büyük ölçüde arttı. 2018’in temmuz ayında 5,75 bandında olan motorin şu anda 26,8’den satılıyor. Öte yandan lastik ve yedek parça fiyatları, sigorta maliyetleri ve araç muayene ücretleri gibi tüm kalemlerde büyük bir artış söz konusu. Ancak ücretsiz taşınan yolcular için otobüs başına verilen destekler; Ankara ve İstanbul için bin 330 Türk Lirası’ndan bin 995 Türk Lirası’na, büyük şehirler için bin Türk Lirası’ndan bin 500 Türk Lirası’na, taşra için ise 800 Türk Lirası’ndan bin 200 Türk Lirası’na çıkarıldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı, öğrenci, engelli, polis, basın mensubu gibi toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülere verilen desteklerde artan enflasyon ve mazot oranında bir karşılık alınamadı” şeklinde konuştu.

"Halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor"

Hizmette aksama yaşanmaması için toplu taşımalarda verilmesi gereken desteğin otobüs başına değil, yolcu başına olması gerektiğini ifade eden Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

“Halk otobüsçüleri kamu hizmeti vermekten ve ücretsiz taşıma yapmaktan değil, bu hizmetleri yaparken yeterli desteği alamamaktan muzdarip. Destekler Ankara-İstanbul, büyük şehirler ve taşra olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Ancak Ankara’yı baz alırsak her ilçenin nüfus yoğunluğu ile ücretsiz ya da indirimli taşınan yolcu sayısı aynı değil. Bu yüzden verilen destekler, otobüs başına değil yolcu başına güncel olarak hesaplanırsa sorun yaşanmaz ve esnafımızın mağduriyeti ortadan kalkar. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor.”

İHA
Editör

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