Testere ile odun keserken ayağından oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan kişi, yanlışlıkla ayağından yaralandı.

Testere ile odun keserken ayağından oluyordu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan kişi, yanlışlıkla ayağından yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Kayapınar Mahallesinde meydana geldi. Yüksel A., motorlu testere ile odun kesmek istedi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu, motorlu testerenin ayağını kesmesi sonucu kanlar içinde kalan adamın yarımına yakınları yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.