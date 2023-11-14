Testere ile odun keserken ayağından oluyordu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan kişi, yanlışlıkla ayağından yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan kişi, yanlışlıkla ayağından yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi kırsal Kayapınar Mahallesinde meydana geldi. Yüksel A., motorlu testere ile odun kesmek istedi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu, motorlu testerenin ayağını kesmesi sonucu kanlar içinde kalan adamın yarımına yakınları yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.