Testere ile odun keserken bacağını kesti

İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen kişi, dalgınlık sonucu bacağını kesti.

Testere ile odun keserken bacağını kesti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen kişi, dalgınlık sonucu bacağını kesti.

Olay, İnegöl’ün kırsal Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Erdoğan Ö. (50) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu sağ bacağını kesen ve kanlar içinde kalan adam, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.