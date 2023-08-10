Tete: 'Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu'

Galatasaray’ın yeni transferi Tete, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu" dedi.

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Tete, imza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye’de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim. Galatasaray’ın tarihi hakkında bilgilere sahibim. Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermeyi amaçlıyorum.”