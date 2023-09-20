Tete, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Kopenhag maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Tete, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti
Editör
EditörEditör
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Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Kopenhag maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Danimarka ekibi Kopenhang ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ikinci golcü Brezilyalı futbolcu Tete’den geldi. 23 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 88. dakikasında uzaktan yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı.

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Bu sezon takıma katılan Tete, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

Mücadeleye yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 59. dakikada Mertens’in yerine oyuna girdi.