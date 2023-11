TETSED 4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

TAKİP ET

"Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği" (TETSED) 4. Olağan Genel Kurulu’nu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Düzenlenen kurulda Vedat Coşkun ikinci kez başkan seçildi.

Yaklaşık elli yıllık bir geçmişi olan TETSED 4. Olağan Genel Kurulu’nu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ülke çapındaki yapılanmasıyla sektörün gereksinimi olan “sektörel meslek odasını” oluşturma hedefini kendine ilke edinen derneğin başkanlık görevine ikinci kez Vedat Coşkun seçildi. Başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri derneğin çoğunluk oyuyla genel kurulda göreve başladı. Yönetim kurulundaki isimlerin daha çok bölgesel üyelerden oluşması Türkiye’de üyesi olan TETSED’in tüm üyelerine eşit yakınlıkta olma isteğini de ortaya koyuyor.

“Türkiye’nin her bölgesinden üyemizin olması bize inanılmaz güçlü bir Network oluşturuyor”

Üyelerin başkan ve yönetim kurulu konuşmasında ortak ifadeleri, “Türkiye’nin her bölgesinden üyemizin olması bize inanılmaz güçlü bir Network oluşturuyor. Derneğin kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin her bölgesinden üye katılımı ile derneğimizin iletişim gücü ve üyeler arasındaki dayanışma her geçen gün artmaktadır” şeklinde oldu.

“Gayretimize inanan ve bu yolda bize destek olan tüm üye ve paydaşlarımıza teşekkür ederim”

Genel kurulda söz alan Vedat Coşkun ise "Her birinizle yola çıkmak ve inandığımız bu yolda yürümekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Evet sektörümüz hiç olmadığı kadar zorlu bir dönemden geçti. Bu dönemde sektörümüzün sesi olmak, derdini, sorunlarını, talep ve isteklerini ilgili makamlara iletmek adına çok gayret sarf ettik. Gayretimize inanan ve bu yolda bize destek olan tüm üye ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Görev ve sorumluluklarımızın farkındalığı ile yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 1. dönemde başlattığımız projeleri devamlılığı ilkesi ile aynı motivasyonla görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yönetim kurulumuzla kısa zamanda önemli yollar kat ettik”

Kısa dönemde uzun yollar kat ettiğine değinen Başkan Vedat Coşkun, "Sevgili üyelerimiz, yönetim kurulumuzla kısa zamanda önemli yollar kat ettik. Hep birlikte sektörümüzün temsilcileri olarak amaç ve hedeflerimizi aktarmaya gayret ettik. Görev aldığımız 2 yıl içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte sektörümüze fayda sağlayacak pek çok projenin başlangıçlarını yaptık. Resmi kurumlar nezdinde mesleğimizi tanıtmaya çalıştık. Sektörel sıkıntılarımızı gittiğimiz resmi ziyaretlerde ilgili kurumlara sesimizi duyurmaya çalıştık. Temsil ettiğimiz sektörün ortak bilinci olmak adına MICE Sivil İnisiyatifi içerisinde yer alarak gerek MICE sektör bütünü gerekse kendi sektörünün sesi olan TETSED bundan sonra da çok yoğun mesai ile sektör bileşenlerinin tek çatı altında toplanmaya devam etmesi, ortak hareket etmesi, organizasyon ödeme vadeleri ve sektörün regülasyon edilmesi adına yoğun mesai harcayacaktır. Unutmayalım ki hep birlikte ortak hareket eder, hep birlikte bu yolda yürürsek başaramayacağımız bir şey yoktur. Bir kez daha geçmiş dönem yönetim kurulumuza, bize inanan delegelerimize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.