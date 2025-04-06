Tevfik Göksu 'kadro' iddialarının ardından hukuki süreç başlattı

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Cihan Demirel isimli şahsın kendisi sayesinde Ulaştırma Bakanlığında işe girdiğine dair iddiaların ardından hukuki süreci başlattı. Göksu, Demirel’i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını söylerken, Demirel de Ulaştırma Bakanlığında hiç çalışmadığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X hesaplarında yayınlanan bir videoda, araç içerisinde İETT şoförü ile konuşan ve Cihan Demirel olduğu iddia edilen şahsın, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından Ulaştırma Bakanlığında işe alındığına dair ortaya attığı iddianın asılsız olduğu ifade edildi. Esenler Belediye Başkanı Göksu, X hesabından yaptığı açıklamada, Demirel’i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını söyleyerek hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Öte yandan, Cihan Demirel de Ulaştırma Bakanlığında hiç çalışmadığını açıkladı.

Göksu hukuki süreci başlattı

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Göksu, X hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Göksu, Demirel’i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını söyleyerek hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Özel bir şirkette satış temsilcisi

Cihan Demirel, Başkan Göksu’nun paylaşımı üzerine İETT otobüslerindeki kameraların mahkeme kararı olmadan kayıt aldığını ve kişisel bilgilerin usulsüz bir şekilde kaydedildiğini kanıtlamak için bilerek o ifadeleri kullandığını ifade etti. İşte Demirel’in o ifadeleri:

"Sayın Başkanım ben Cihan Demirel. Bu videoyu kayda alacaklarını bildiğim için böyle bir konuşma yaptım. Bunu yapmamın nedeni de İETT otobüsleri kamerası kayıtlarının mahkeme kararı olmadan kayıt altına ve ses kaydına alınması, kişisel bilgilerinizin usulsüz şekilde kayıt edildiği."

Cihan Demirel ayrıca özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalıştığını gösteren SGK 4A Hizmet Dökümü’nü X hesabından paylaşarak Ulaştırma Bakanlığında çalışmadığını doğruladı.