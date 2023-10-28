Tevfik Yamantürk: 'Başkanlığa aday olmayacağım'

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda aday olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de seçimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Beşiktaş’a divan başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Yamantürk, "10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.