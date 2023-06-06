Texaco ürünleri, ICCI 2023'te yine yoğun ilgi gördü

İstanbul’da düzenlenen 27. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2023’de ziyaretçiler, Texaco’nun standına yoğun ilgi gösterdi.

ICCI 2023 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, bu yıl 27’nci kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Enerji sektörüne yön veren sektör liderlerinin buluştuğu fuara Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın Türkiye’de üretim ve satışını üstlendiği küresel madeni yağ markası Texaco da katıldı. Konuklar Texaco’nun ürün gamını sergilediği standa yoğun ilgi gösterdi.

ICCI fuarında, Texaco ürün gamında yer alan gaz motor yağları HDAX serisi ile buhar ve gaz türbini yağları GST serisi ürünlerini çok daha geniş kitlelere tanıtma imkânı bulduklarını söyleyen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Grup Direktörü Sezgin Gürsu, “ICCI fuarında sergilediğimiz gaz motor yağları HDAX serisi ile buhar ve gaz türbini yağları GST serisi ürünlerimize gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduk. HDAX gaz motor yağları serisi, Texaco’nun enerji üretimi alanında 60 yılı aşkın süredir devam eden ürün geliştirme çalışmalarının eseridir. Şu an Türkiye’de HDAX 5200 ve HDAX 6500 olmak üzere iki ürünü üretiyoruz. Yakın zamanda da Türkiye’de üretimini yaptığımız HDAX ürün sayısı 6’ya, toplam ürün sayımız ise 22’ye yükselecek. Yaptığımız üretim, Texaco lisans anlaşması ve bu kapsamda Texaco onaylı baz yağ ve formülasyon ile yapılıyor. Ayrıca tüm HDAX serisi gaz motoru üreticilerinin OEM onaylarına da sahip. Bu üstün ürünlerimizin Türkiye’deki satışlarını hızla ve gün geçtikçe büyüterek devam ettiriyoruz” dedi.

"Texaco’nun gördüğü pozitif karşılık bizim için mutluluk verici”

Sezgin Gürsu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Texaco markalı ürünlerimizi Türkiye geneline ulaştırırken eş zamanlı bir şekilde pazarlama ve tanıtım çalışmalarına hız vererek hem ICCI 2023 gibi etkili fuarlarda hem de sahada markanın ürünlerini daha fazla kullanıcıya sunuyoruz. Ayrıca markanın binek araç serisi olan Havoline motor yağları portföyümüz de her geçen gün genişliyor. Yakın zamanda yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu yüksek performans gereksinimlerini karşılayan 0w20 & 0w30 serisi ürünleri de portföyümüze ekledik. Bu süre zarfında önde gelen bir otomobil markasının da Türkiye’de servis dolum yağı olduk. Enerji sektörünü buluşturan böylesine önemli bir uluslararası organizasyonda Texaco ile yerimizi alarak, gelişmiş teknolojiye sahip ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Markanın bu kadar kısa sürede bulduğu pozitif karşılık, bizim için mutluluk verici.”

Gaz motor yağlarını anlatıldı

Öte yandan enerji alanında çeşitli konferansların da düzenlendiği fuarda Texaco Gaz Motor Yağları İş Geliştirme Uzmanı Michael Gulck da ilk gün ‘Verimlilik Artırıcı Çözümler’ oturumunda bir sunum yaptı. Markanın gaz motor yağları alanında önemli çalışmalarına liderlik eden Gulck, sunumunda ürünlerinin verimlilik konusunda ortaya çıkan yeni trendleri nasıl karşıladığını katılımcılar ile paylaştı. Gulck, etkinlikten bir gün önce de gaz motoru ile enerji üreten tesislerin teknik ekiplerine yönelik düzenlenen seminerde, ‘Kombine Isı ve Güç (CHP-Combined Heat&Power) Teknik Trend Sorunları ve Kazanç Optimizasyonu’ ve ‘CHP için Motor Sıvıları, Doğru Seçim Nedir?’ konulu bir eğitim verdi. Eğitim içerisinde bir gaz motorunun optimum ve verimli bir şekilde işletilmesi için doğru yağ seçimi yanında doğru antifriz seçimi ve düzenli soğutucu su analizlerinin önemine de özellikle vurgu yapıldı. Bir gaz motorunda arızaların yüzde 13’nün soğutma sistemi kaynaklı olduğu belirtildi.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Grubu’nun, önümüzdeki süreçte Texaco ürün yelpazesini genişletmeye ve Türkiye pazarında etkin şekilde yer almaya devam edeceği belirtildi.