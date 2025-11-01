Teymur Ağalıoğlu'nun 'Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi' Sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi, Teymur Ağalıoğlu’nun "Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi" Sergisi’nin açılışını yaptı. 15 Ocak 2026 tarihine kadar ziyarete açık sergide konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İstanbulluları ve Zeytinburnulu hemşerilerimizi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz. Burada Teymur Ağalıoğlu’nun ışıkla, renkle, tabiatla yaptığı eserleri görmek mümkün olacak" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, Teymur Ağalıoğlu’nun "Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi" Sergisi’nin açılışı, Kazlıçeşme Sanat’ta yapıldı. Açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Protokol ile beraber sergiye gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eserleri tek tek inceledi, bilgi aldı. Ardından ise protokol konuşmaları sonrasında ressam ile yaptığı eserler üzerine sohbet gerçekleştirdi. Arısoy konularında ise İstanbulluları ve Zeytinburnulu hemşerilerini sergiyi görmeye davet etti. Sergide Teymur Ağalıoğlu’nun 50 yıllık sanat birikimden oluşan 165 eser yer aldı. 15 Ocak 2026’ya kadar ziyarete açık olan serginin küratörlüğünü ise Ömer Faruk Şerifoğlu yaptı. ‘İstanbul’un son izlenimci ressamı’ tanımlamasıyla ünlenen ressam Ağaoğlu’nun doğadan ilham alarak ortaya koyduğu eserler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Açık havada resim yapma (izlenimcilik) ekolünün en son temsilcilerinden olan Teymur Ağalıoğlu, 1992 yılında Türkiye’ye yerleşti. 30 yılı aşkın süredir kendi atölyesinde dersler veren Ağalıoğlu; İstanbul, Antalya, Giresun, Ankara gibi birçok şehirde öğrencileri ve arkadaşlarından oluşan "Tabiart" grubuyla resim çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye dışında, Hollanda ve Amerika’da da sergiler açan ve ödüller kazanan sanatçının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

"İstanbulluları ve Zeytinburnulu hemşerilerimizi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz"

Sergide konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bugün Kazlıçeşme Sanat’ta Teymur Ağalıoğlu’nun bir retrospektif sergisini açtık. Teymur Ağalıoğlu 72 yıllık hayatının son 30 yılını İstanbul’da, Antalya’da, Giresun’da ve Ankara’da tabiatı gözlemleyerek, tabiatın renklerini tualine yansıtarak yaşamış bir ressam. Onun 50 yıllık sanat birikiminin yer aldığı koleksiyonun bir kısmının sergilendiği sergi. 15 Ocak’a kadar Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açık. İstanbulluları ve Zeytinburnulu hemşerilerimizi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz. Burada Teymur Ağalıoğlu’nun ışıkla, renkle, tabiatla yaptığı eserleri görmek mümkün olacak. Başta sanatçımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu resimleri zorlu şartlarda severek yaptım"

İşini severek yaptığını belirten Ressam Teymur Ağalıoğlu "1991’de sınırlar açıldığında Türkiye’ye geldim. Bir kaç yıl gelip gittikten sonra yerleşmeye karar verdim. Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşadım. Daha sonra İstanbul’da bir sergiye katıldıktan sonra burada kalmaya karar verdim. İstanbul dahil Türkiye’nin değişik yerlerinde resimler yapıyorum. Türkiye bir cennettir. İstanbul’un ayrı bir enerjisi var. Buradaki resimlerin arkasında büyük bir emek var. Bu resimleri zorlu şartlarda severek yaptım. Şuan burada 165 eser var. İlk kez bu kadar büyük bir sergiye katıldım. Ben burada ışığı yakalamaya çalışıyorum. Manzara benim için bahanedir. Severek yapıyorsan mutlaka oraya yansır" şeklinde konuştu.