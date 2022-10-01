Özellikle son yıllarda palamudun çok az avlanması sebebi ile özlemin bu yıl giderilmesi ile tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Tezgahların dolu olduğunu ve yok sattığını dile getiren Mert Balıkçılığın işletme sahiplerinden Mehmet Oflu, “Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. 5-6 yıldan beridir ilk defa bu kadar bol oldu. Cumartesi ve Pazar gününe özel 900 gram ile 1kilo 100 gram arası değişen palamutlar tanesi 35 liradan satmaya başladık. Şu an bu tazelikte, bu irilikte ve bu fiyata balık hiçbir tezgâhta yok, geçtiğimiz sene söz vermiştik halkımıza balık bol olursa uygun fiyatla satacağız demiştik. Fırsatçılık yapmıyoruz. Bollaştı, bizde fiyatı düşürdük “dedi.