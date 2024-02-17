Tezgahtaki tatlıları çalan hırsız dükkan sahibini çileden çıkarttı

Tatlıcıya dadanan hırsızlar dükkan sahibini çileden çıkarttı.

Tezgahtaki tatlıları çalan hırsız dükkan sahibini çileden çıkarttı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tatlıcıya dadanan hırsızlar dükkan sahibini çileden çıkarttı.

Bursa’da İznik ilçesi Seçluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde tatlı dükkanında ara ara yaşanan hırsızlıklar tatlıcıyı çileden çıkarttı. Umut Günaydı’ya ait tatlı dükkanına gelen hırsız gece saatlerinde dükkanın önünde bulunan tezgahtan tatlıları çalması anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı tatlıcı defalarca soyuldu.

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