Tezgahtaki tatlıları çalan hırsız dükkan sahibini çileden çıkarttı
Tatlıcıya dadanan hırsızlar dükkan sahibini çileden çıkarttı.
Tatlıcıya dadanan hırsızlar dükkan sahibini çileden çıkarttı.
Bursa’da İznik ilçesi Seçluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde tatlı dükkanında ara ara yaşanan hırsızlıklar tatlıcıyı çileden çıkarttı. Umut Günaydı’ya ait tatlı dükkanına gelen hırsız gece saatlerinde dükkanın önünde bulunan tezgahtan tatlıları çalması anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı tatlıcı defalarca soyuldu.