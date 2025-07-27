TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi yerli ve milli özel sistemlerle donatılacak

Deniz platformları, MİLGEM, MİLDEN projesi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi hakkında bilgi veren ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "Pakistan’a 4 MİLGEM korveti yapıyoruz. Bunlardan birincisini geçen yıl teslim ettik. Şuan Pakistan da kullanılıyor. Onun adı BABÜR. HAYBER’i de bu sene 1, 2 ay içerisinde de teslim edeceğiz. TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR’ın seyir testleri devam ediyor. TF-2000’nin en büyük özelliği Hava Savunma Muhribi olması, onun barındırdığı sistemler sürprizlerle dolu ve çok özel sistemler var. Mavi vatan TF-2000’le daha da güvende olacak"dedi.

Türk savunma sanayisinin lider oyuncularından birincisi olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı ASFAT, yerli ve milli olarak geliştirdiği kara, hava ve deniz platformlarına sahip. Yüksek teknolojiye sahip ürünler Türkiye’nin gücüne güç katıyor. ASFAT, kara için Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, KORBAS-III Balistik Koruyucu Başlık, ARPAN155 Taktik Tekerlekli Araca Monteli Obüs, üretirken, hava sahası için ise hassas güdüm kiti-82 (HGK-82), hassas güdüm kiti-84 (HGK-84), RAHVAN uçak çeker aracı, Seyit Onbaşı bomba yükleme aracı üretimini yapıyor. ASFAT aynı zaman da MİLGEM ve MİLDEN projelerinin ana yükleniciliğini yapıyor. Pakistan PN MILGEM sınıfı korvet, ADKG Açık Deniz Karakol gemisi, denizaltılar için yüzer havuz, Asayiş ve emniyet botu ASBOT’u yapıyor. HÜretimin yanı sıra bakım, onarım, modernizasyon, iyileştirme ve yenileme işlemini de gerçekleştiriyor.

Deniz platformları ve MİLGEM, MİLDEN ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi hakkında bilgi veren ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, TF-2000’nin sürprizlerle dolu özel sistemler olduğunu belirtti.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "ASFAT olarak biz hava platformları, kara platformları çok sayıda faaliyet yapıyoruz. Deniz platformlarında da Türkiye’de en büyük projeleri yapan devlet kuruluşlarından biriyiz. ASFAT bildiğiniz gibi, 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersaneyi yönetime işletme imkan ve kabiliyetine sahip olan bir devlet şirketi savunma şirketidir. Pakistan’a 4 MİLGEM korveti yapıyoruz. Bunlardan birincisini geçen yıl teslim ettik. Şuan Pakistan’da kullanılıyor. BABÜR onun adı. HAYBER’i de bu sene 1, 2 ay içerisinde de teslim edeceğiz. Deniz ve diğer testleri devam ediyor. Ayrıca BEDİR ve TARIK isimlerindeki 2 korvette Karaçi’de yine ASFAT tarafından yapılıyor. Karaçi’deki ilk gemi 2026’nın başında TARIK dediğimiz son gemi de yine 2026’nın sonuna doğru teslim edilmiş olacak. Bu 4 korvet birlikte bakıldığında Türkiye’nin toplamda bir kerede yaptığı en büyük savunma ihracatı olarak da kayıtlarda yerini koruyor" ifadelerini kullandı.

"TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR’ın seyir testleri devam ediyor"

Açık deniz gemilerinden birinci ve ikincisi olan TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR’I inşa ettiklerini anlatan İlbaş, "Şimdi onların da yine seyir testleri devam ediyor. Onları da Deniz Kuvvetleri’mize teslim ediyoruz. Onun dışında IDEF’te Savunma Sanayi Başkanlığı ile imza törenimiz vardı. Bunların 7, 8, 9, 10. 4 tanesini daha yine biz ASFAT olarak ana yüklenicisi olduk. Yeni versiyonuyla yepyeni donanımlarıyla 4 açık deniz gemisinde başarıyla yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri’mize, Deniz Kuvvetleri’mize teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

"TF-2000’nin en büyük özelliği Hava Savunma Muhribi olması barındırdığı sistemler sürprizlerle dolu"

TF-2000 Hava Savunma Muhribi’nin sürprizlerle dolu olduğunu vurgulayan İlbaş, "Bir de TF-2000 projesi var. O da en güzel proje. Amiral gemisi diyebileceğimiz dünyanın da heyecanla baktığı bir proje. Bizim de heyecanla baktığımız bu proje. Yine 2 gün önce IDEF’te TF-2000’nin sözleşmesini imzaladık. O projede de biz şimdi faz 2’yi imzaladık. Faz biri zaten yürütmüştük. Şimdi de faz 2’nin sözleşmesini yaptık. Tabi TF-2000’de fazlardan oluşuyor. 2’inci faz 1’inci faza göre daha büyük kapasitede. 3, 4 kat daha önemli iş paketlerinden oluşuyor. Onu da başarıyla yürütüyoruz. TF- 2000 biliyorsunuz çok özel bir hava savunma muhribi. Dolayısıyla üzerindeki silah sistemleri, radar sistemleri çok özel. Bir de çok büyük bir gemi. 150 metrelik bir gemiden bahsediyoruz. İnşallah denizler etrafımızdaki Mavi Vatan daha da güvende olacak bu TF-2000’le ve diğer gemilerin Deniz Kuvvetleri’mize teslim edilmesiyle beraber böylesine önemli bir projenin içerisinde yer aldığımız için de Milli Savunma Bakanlığı ASFAT olarak bizde çok gururluyuz. TF-2000’nin en büyük özelliği Hava Savunma Muhribi olması yüzden onun barındırdığı sistemler sürprizlerle dolu ve çok özel sistemler var. MİLDEN projesinde de ana yüklenici olarak görev yapıyoruz. O da yine ülkemiz için kritik denizaltı projesidir. O proje içerisinde yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranları çok yüksek"

Gemilerin bakım ve onarımını da yaptıklarını belirten İlbaş, "Havuz projelerimiz var. Denizaltı havuzu, açık havuz olmak üzere gemilerin bakımların yapıldı, havuzları da biz aslında inşa ediyoruz. Yani gemiyi üretmekle kalmıyoruz. Biz gemilerin bakım onarımlarında iyileştirmelerinde yapan bir kuruluşuz. ASBOT’u dediğimiz bizim meşhur 12 metre botlarımız var. Çok kullanışlı. Sahil Güvenlikten, jandarmaya, emniyetten çevreye bütün kuruluşlara bu botlardan yapıyoruz ve bu botları çok kısa sürede 1, 2 ay gibi kısa süre içerisinde hemen üretip teslim edebiliyoruz . BOTAŞ’la da bir başka gemi yaptık, petrol, yağ atıklarını denizleri kirletmiş olan bu atıkların temizlenmesi işini yapan temizleme teknesini de yaptık. Yani bir taraftan yüzey temizleme ya da deniz temizleme tekneleri yapıyoruz. BOTAŞ’la birlikte geliştirdiğimiz gemi kullanımda. Bir de yüzey temizleme teknesi Çevre Bakanlığı için yaptık. Yerlilik oranları çok yüksek" dedi.