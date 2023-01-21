TFF 1. Lig: Gençlerbirliği: 5 - Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahsında karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahsında karşılaştığı Boluspor’u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Sefa Kınalı’nın ceza sahası içerisinden çektiği şutta kaleci Nurullah Aslan gole izin vermedi.
31. dakikada Mete Kaan Demir’in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Uğur Akdemir kafayla topu ağlara yolladı. 1-0
33. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Torje’nin vuruşunda top, kaleci Çağlar’ın ellerinden sekerek filelerle buluştu. 2-0
41. dakikada Boluspor savunma arkasına gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Mete Kaan Demir, kaleci Çağlar’ın hatasından yaralanarak boş kaleyle meşin yuvarlağı yolladı. 3-0
71. dakikada Enes Keskin ceza sahasın ortasında Gökhan Altıparmak, topu ağlarla buluşturdu. 4-0
87. dakikada dağınık Gençlerbirliği savunması arkasına atılan derinlemesine pasta topla buluşan Sefa Kınalı, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-1
88. dakikada Mete Kaan Demir’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1
Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Kemal Elmas xx, Samet Özkul xx
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Erkan Eyibil xx (Özgür Çek dk. 69 xx) Fontaine xx, Uğur Akdemir xx, Enes Keskin xx (Hayrullah Erkip dk. 84 ?) Alperen Babacan xx, Nobrega xx (Özkan Yiğiter dk. 80 x) Rharsalla xx, Mete Kaan Demir xx, Torje xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 69 xx) Ayovi xx (Barış Alıcı dk. 68, xx)
Yedekler: Erdal Yiğit Aydın, Gökhan Gül, Abdullah Şahindere, Eralp Aydın, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Posmac xx, Oulare xx, Bülent Cevahir xx, Mehmet Zahit Çınar xx (Ngandu dk. 46 xx) Eray Ataseven xx, Melih Okutan xx (Gökhan Aslan dk. 46 xx), Bregu xx (Alcantara dk. 71 xx) Sefa Kınalı xx, Balde xx (Ndlovu dk. 46 xx)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Muhammet Özkan, Arda Köksal, Batuhan İşçiler, Erdem Reis, Ercan Yazıcı
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Uğur Akdemir (dk. 31), Torje (dk. 33), Mete Kaan Demir (dk. 41), Gökhan Altıparmak (dk. 71), Barış Alıcı (dk. 88) (Gençlerbirliği), Sefa Kınalı (dk. 87) (Boluspor)
Sarı kartlar: Barış Alıcı, Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Posmac (Boluspor)