TFF, 10 Kasım dolayısıyla anma töreni düzeledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için federasyonumuzun merkezi Riva’da anma töreni düzenlendi. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen anma töreninde, saat 09.05’te Ata’mızın posteri ve Türk bayrağının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" denildi.