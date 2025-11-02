TFF 2. Lig: Arnavutköy Belediyespor: 1 - Aliağa FK : 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Aliağa FK, deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bolluca
Hakemler: Serkan Pınar, Muhammed Yıldız, Ersin Erbay
Arnavutköy Belediyespor: Sertaç Güzel, Anıl Şahin, Taha Can Velioğlu, Muhammet Onur Başyiğit (Arda Hacısalihoğlu dk. 25), Onur Özcan, Ömer Faruk Yılmaz, Taygun Vurgun (Beraat Doğan Yıldız dk. 79), Cerem Talha Dinçer (Taha Dönmez dk. 79), Berkan Burak Turan (Talha Bulut dk. 61), Furkan Yaman, Atalay Yıldırım
Aliağaspor FK : Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı (Eray Akar dk. 72), Veli Çetin, Hakan Demir (Ahmet İlhan Özek dk. 65), Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Musa Şahindere dk. 72), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Mustafa Saymak dk. 65), Malik Karaahmet (İbrahim Yılmaz dk. 65)
Goller: Berkan Burak Turan (dk. 35) (Arnavutköy Belediyespor),
Sarı kartlar: Anıl Şahin, Onur Özcan, Sertaç Güzel (Arnavutköy Belediyespor), Hasan Kılıç, Veli Çetin Eray Akar (Aliağa FK)