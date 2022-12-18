TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 0 - Vanspor FK: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Balıkesirspor, 19. hafta maçında konuk ettiği Vanspor FK’ya 3-0 mağlup olarak ilk devreyi düşme hattında tamamladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Vanspor FK 56. dakikada Uğur Can, 83. dakikada Hasan Bilal ve 85. dakikada Emrah Tacir’in golleriyle sonuca giderek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 16 puanda kalırken Vanspor FK puanını 33’e yükseltti.