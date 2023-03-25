TFF 2. Lig Balıkesirspor: 1 - Serik Belediyespor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. hafta maçında Balıkesirspor evinde, Serik Belediyespor’a 4-1 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. hafta maçında Balıkesirspor evinde, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Konuk takım 37’de Muhammet ile 1-0 öne geçti, 45’te Mehmet Demirözü farkı ikiye çıkardı. Balıkesirspor 55’te Berkay ile durumu 2-1’e getirdi. Serik Belediyespor 56’da Harun’la farkı yeniden ikiye çıkardı. 85’de Muhammet skoru 4-1’e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 4-1 galip ayrıldı. Balıkesirspor bu sonuçla galibiyet hasretini 13 maça çıkardı ve 17 puanda kaldı. Serik Belediyespor ise 39 puana yükseldi.