TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - 24Erzincanspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaşıtığı 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaşıtığı 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sinan Bilen, Şafak Nalbantoğlu
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Erman Bulucu, Tarık Mayhoş (Murat Arda Ayhan dk. 29), Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı, Tuğkan Kamışoğlu, Erdi Can Şehit (Alaattin Hamza Ok dk. 77), Ünal Durmuşhan (Okan Baydemir dk. 61), Mehmet Akyüz, Alperen Pak
Anagold 24Erzincanspor: Hüseyin Koç, Yusuf Onur Arıkan, Kamil Biçer, Gençer Cansev, İlker Günaslan, Özkan Yiğiter (Kubilay Türkyılmaz dk. 90+1), Yunus Tarhan (Furkan Işıkdemir dk. 46), Bahadır Taşdelen (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 65), Çınar Tarhan, Ziya Alkurt (Hasan Kaya dk. 65), Muhammed Enes Yılmaz
Goller: Mehmet Akyüz (dk. 60) (Belediye Derincespor), Çınar Tarhan (dk. 82) (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Alperen Pak, Murat Arda Ayhan (Belediye Derincespor), Çınar Tarhan (24Erzincanspor)