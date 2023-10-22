TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Arnavutköy Belediye: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 10 hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 10 hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Levent Gümüşdere, Mehmet Şenkaya, Umut İncili
Belediye Derincespor: Eray Birniçan (Hüseyin Yılmaz dk. 46), Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Ünal Emre Durmuşhan, Erdi Can Şehit, Mehmet Akyüz (Eren Bayraktar dk. 77), Oğuz Kocabal, Alperen Pak (Erman Bulucu dk. 90+1), Hüseyin Karabey (Tuğkan Kamışoğlu dk. 59), Volkan Altınsoy, Melik Derin (Okan Baydemir dk. 46)
Arnavutköy Belediye: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Ufuk Özcan, Metincan Cici, (Hasan Türkyılmaz dk. 86), İrfan Akgün, Siraç Susancak, Mustafa Diler (Mehmet Aslan dk. 74), Ahmet Arda Tuzcu (Harun Özcan dk. 46), Umut Aydın (Polat Yaldır dk. 90+1)
Goller: Erdi Can Şehit (dk.32) (Belediye Derincespor), Hakan Çinemre (dk. 45+2) (Arnavutköy Belediye)
Sarı kartlar: Erdi Can Şehit, Alperen Pak, Okan Baydemir (Belediye Derincespor)