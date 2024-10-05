TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Erbaaspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftada Belediye Derincespor konuk ettiği Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta konuk ekipte doktor raporlu kafa travması nedeniyle (Berk Akgönül) 6 oyuncu değişikliği yapıldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftada Belediye Derincespor konuk ettiği Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta konuk ekipte doktor raporlu kafa travması nedeniyle (Berk Akgönül) 6 oyuncu değişikliği yapıldı
Hakemler: Berk Sipahi, Barış Sun, Emrah Uluçay
Belediye Derincespor: Volkan Mert korkmaz, İlker Akar, Yunus Karakaya (Tugay Güner dk. 32), İsa Nalbant (Ümitcan Ekşi dk. 59), Denizalp Özdemir (Hüseyin Afkan dk. 70), İlyas Yılmazer, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hüseyin Eren Bektaş (Onur Taha Takır dk. 46), Hakkı Can Aksu, Berkay Samancı (Bedirhan Yıldız dk. 46), Berat Kartal
Erbaaspor: Hüseyin Koç, Ozan İsmail Koç (Enes Subaşı dk. 79), Siteyliy Okavuçi, Gökhan Payal, Mehmet Sıddık İstemi (Oktay Balcı dk. 79), Abdullah Aydın (Cemal Şener dk. 65), Mustafa Şengül, Hasan Kaya (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 65), Onurcan Güler (Berk Akgönül dk. 46, Enes Şanlı dk. 90), Oğulcan Enes Demiroğlu, Bahadır Yıldırım
Goller: Onur Taha Takır (dk. 78) (Belediye Derincespor), Mustafa Şengül (dk. 29) (Erbaaspor)
Sarı Kart: Berat Kartal, Tugay Güner (Belediye Derincespor), Abdullah Aydın, Berk Akgönül, Oğuzhan Dertli, Hüseyin Koç, Bahadır Yıldırım (Erbaaspor)