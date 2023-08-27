TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Sarıyer: 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Belediye Derincespor sahasında Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında Belediye Derincespor sahasında Sarıyer’i 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Buğur Han Güler
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Tuğkan Kamışoğlu (Alperen Pak dk. 63), Erdi Can Şehit (Eren Bayraktar dk. 78), Okan Baydemir (Alihan Bel dk. 88), Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Hüseyin Karabey (Melik Derin dk. 63), Bilal Gündoğdu (Tarık Mayhoş dk. 46)
Sarıyer: Ömer Alıcı, Sedat Dursun, Barış Başdaş, Engin Bekdemir (Caner Doğan dk. 46), Eray Ataseven (Atakan Müjde dk. 76), Umut Bulut, Taha Dönmez (Ahmet Buğra Erbay dk. 59), Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan Solmaz, Berkay Doğan (Serhat Ahmetoğlu dk. 76), Saruhan Fındıkçı (Cuma Menize dk. 52)
Gol: Erdi Can Şehit (dk. 68) (Belediye Derincespor)
Kırmızı kart: Ömer Alıcı (dk. 57) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Hüseyin Karabey (Belediye Derincespor), Barış Başdaş, Umut Bulut (Sarıyer)