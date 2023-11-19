TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 2 - İnegölspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği İnegölspor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Murat Arda Ayhan dk.86), Ünal Emre Durmuşhan (Okan Baydemir dk. 59 (Alpay Çelebi dk. 90+5)), Erdi Can Şehit (Tuğkan kamışoğlu dk. 59), Mehmet Akyüz, Oğuz Kocabal, Erman Bulucu, Alperen Pak, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Eren Bayraktar dk. 59)
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı (Erkan Arda Çağdaş dk.70), Serhat Baştan (Okan Deniz dk.429, Yusuf Kocatürk, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utku, Mustafa Batuhan Altıntaş (Nurettin Korkmaz dk.70)
Goller: Okan Baydemir (dk.73), Mehmet Akyüz (dk.79) (Belediye Derincespor), Serhat Baştan (dk.23) (İnegölspor)
Sarı kart: Okan Baydemir (Belediye Derincespor), Yusuf Talum, Uğur Utku, Kadir Turhan (İnegölspor)