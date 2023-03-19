TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Ankaraspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ankaraspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Eren Gökmen xx, Hakan Erkan xx, Furkan Ulu xx
Bursaspor: Deniz Aydın xx, Abdullah Tazgel xx, Furkan Emre Ünver xx (Emre Tepegöz dk. 46 xx), Ozan İsmail Koç xx, Kubilay Sönmez xx, Hasan Ayaroğlu xx (Ömer Turan Görgüç dk. 83 ?), Enver Cenk Şahin x (Mustafa Genç dk. 19 x), Hasan Sabri Karaca xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Çağatay Yılmaz xx (Özer Hurmacı dk. 69 x), Samet Bozkurt xx
Ankaraspor: Burak Çağkınoğlu xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx, Gökhan Kurumuş xx, Doğukan İnci xx, Engin Bekdemir xx (Berk Yiğit Karadağ dk. 46 xx), İlhami Sıraçhan Nas xx (Barış Zeren dk. 65 xx), Ramazan Eren Demir xx (Yusuf Buğra Koşal dk. 83 ?), Çağrı Bülbül xx (Fatih Kızılkaya dk. 87 ?), Erdal Öztürk xx, Batuhan Tur xx, Recep Yemişçi xx
Gol: Berk Karadağ (dk. 84) (Ankaraspor)
Sarı kart: Çağrı Bülbül, Doğukan İnci (Ankaraspor), Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Emre Tepegöz, Ozan İsmail Koç (Bursaspor)