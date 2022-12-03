TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Bursaspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Bursaspor sahasında Şanlıurfaspor’u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alpaslan Şen x, Sezgin Şahbaz x, Zafer Gayretli xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Abdullah Tazgel xx, Furkan Emre Ünver xx, Baran Karagöz xx, Ozan İsmail Koç x (Barış Dalkıran dk. 86 ?), Bilal Güney x (Mustafa Genç dk. 46 xx), Enver Cenk Şahin x ((Eren Tunalı dk. 64 x), Samet Bozkurt xx, Emre Tepegöz x (Tuğhan Yıldız dk. 64 x), Melih Sağlam xx, Berat Altındiş x
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xxx, İbrahim Sürgüllü xxx, Semih Karadeniz xxx, Barış Gök xxx, Feyyaz Belen xxx, Cumali Bişi xxx, Behlül Aydın xxxx (Mustafa Durak dk. 84 ?), Erkam Develi xx (Bünyamin Balat dk. 71 xx), Mert Çapar xxx (Ömer Uzun dk. 84 ?), Ethem Erboğa xx (Enes Tubluk dk. 64 xx), Şahin Fıstıkçı xxx (Mehmet Alp Kurt dk. 71 xx)
Goller: Behlül Aydın (dk. 12) (dk. 49) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Alp Kurt (dk. 90+2) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Emre Tepegöz, Samet Bozkurt, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin, Eren Tunalı (Bursaspor), İbrahim Sürgüllü, Ömer Uzun (Şanlıurfaspor)