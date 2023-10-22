TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Adıyaman FK: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Adıyaman FK: 0
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Adıyaman FK’yı 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Serkan Pınar, Berkay Salman, Kerem Kalkan

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Mustafa Genç, Yusuf Sertkaya (Emre Tepegöz dk. 76), Ozan İsmail Koç, Furkan Emre Ünver (Çağatay Yılmaz dk. 46), Barış Dalkıran (Eren Güler dk. 46), Berat Altındiş (Alperen Şirin dk. 87)

Adıyaman FK: Ahmet Çolak, Atakan Ekiz, Ercan Şirin, Yusuf Akın (Cenk Çalışkan dk. 10), Cumhur Yılmaztürk (Emirhan Çalışkan dk. 82), Alpay Eroğlu, Muhammed Furkan Demir, Serhat Yeşilördek, Mansur Çalar (Gökmen Arduç dk. 57), Berkay Sefa Kara (Mehmet Yanıkara dk. 46), Hüseyin Çakmak

Gol: Çağatay Yılmaz (90+1) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Berat Altındiş (Bursaspor), Muhammed Furkan Demir (Adıyaman FK)