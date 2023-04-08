TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - 24Erzincanspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Bursaspor sahasında 24Erzincanspor'u ağırladı. Ev sahibi yeşil-beyazlı takım maçtan 2-1 galip ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Bursaspor sahasında 24Erzincanspor’u ağırladı. Ev sahibi yeşil-beyazlı takım maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yakup Özhan xx, Sefa Özcan xx, Ali Gün xx
Bursaspor: Deniz Aydın xx, Furkan Emre Ünver xxx, Ozan İsmail Koç xxx, Kubilay Sönmez xxx (Özer Hurmacı dk. 87 ?), Hasan Ayaroğlu xxxx, Berat Altındiş xxx (Barış Dalkıran dk. 83 ?), Ömer Turan Görgüç xx (Bilal Güney dk. 57 xx), Ertuğrul Kurtuluş xxx, Çağatay Yılmaz xxx (Mustafa Genç dk. 83 ?), Emre Tepegöz xxx, Hamza Baran Arıkan xxx (Eren Tunalı dk. 87 ?)
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Ali Yavuz Kol xxx, Muhammed Samed Karakoç xx (Burak Aydın dk. 56 xx), Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xx (Sinan Akaydın dk. 56 xxxx), İlker Günaslan xxx, Sefa Narin xxx, Ömer Esenkaya xxx, Yasin Dülger xx (Şahin Fıstıkçı dk. 56 xx), Enes Yılmaz xxx, Mustafa Batuhan Altıntaş xxx
Goller: Furkan Emre Ünver (dk. 28), Berat Altındiş (dk. 71) (Bursaspor), Sinan Akaydın (dk. 64) (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Samed Karakoç, Sinan Akaydın, Mete Sevinç (24Erzincanspor), Kubilay Sönmez, Deniz Aydın (Bursaspor)