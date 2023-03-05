TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - Amed Sportif Faaliyetler : 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Çağrıcan Pazarlıklı xx, Akın Karabacak xx
Bursaspor: Deniz Aydın xx, Furkan Emre Ünver xx, Eren Tunalı xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Kubilay Sönmez xx, Hasan Ayaroğlu xx, Bilal Güney xx, Enver Cenk Şahin xxx, Özer Hurmacı xx (Emre Tepegöz dk. 39 xx), Hasan Sabri Karaca xx (Berat Altındiş dk. 73 x), Çağatay Yılmaz xxx
Yedekler: Canberk Yurdakul, Baran Karagöz, Ömer Görgüc, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Amed SF: Cantuğ Temel x, Hüseyin Güngör xx, Oğuz Çetinkaya x (Anıl Şahin dk. 46 xx), Eyüpcan Delibalta x, Kerem Çağatay x, Serdar Eylik x (Ömer Bozan dk. 46 xx), Mehmet Alaeddinoğlu x, Muhammet Raşit Yöndem x, Mansur Çalar x (Çekdar Orhan dk. 61 x), Okan Deniz x, Yasin Abdioğlu x (Gürkan Öztürk dk. 46 xx)
Yedekler: Erdi Yokuşlu, Cenk Kaplan, Abdussamed Karnuçu, Halit Çokyaşar, Taner Gümüş, Cengiz Ötkün
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 29), Enver Cenk Şahin (dk. 81) (Bursaspor), Gürkan Öztürk (dk. 89) (Amed )
Sarı kartlar: Mansur Çalar, Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler), Bilal Güney, Özer Hurmacı, Emre Tepegöz (Bursaspor)