TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında oynanan Pendikspor-Pazarspor maçı öncesi Pazarsporlu futbolcular, Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği kesinleşen Pendikspor'u sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.

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  • 01.05.2022 18:37
  • Güncelleme: 01.05.2022 21:30
TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında oynanan Pendikspor-Pazarspor maçı öncesi Pazarsporlu futbolcular, Spor Toto 1. Lig’e yükseleceği kesinleşen Pendikspor’u sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Pendikspor, sahasında Pazarspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Pazarsporlu futbolcular, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Pendiksporu sahaya çıkarken alkışladı. Pendikspor şampiyonluk kupasını bugün oynanan Pazarspor müsabakası sonrası aldı. Maç öncesi Pazarsporlu futbolcular Pendiksporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı . Bu hareket seyirciden büyük alkış aldı. TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve ligin bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Pendikspor, şampiyonluk kupasını bugün oynanan Pazarspor maçının ardından aldı. Pendik Stadyumunda oynanan maç öncesi Pazarsporlu futbolcular şampiyon futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. 3-1 Biten maç sonrası kupa töreni düzenlendi . Törene Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem , Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin , Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ve çok sayıda taraftar katıldı. TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem’den kupayı Kaptanlar Haydar Yılmaz, Emre Aydın, Uğur Uçar ve futbolcular aldı. Futbolcular ve taraftarlar coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin şampiyonluk sonrası Teknik Direktör Osman Özköylü ve futbolcuları tek tek tebrik etti.

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İHA

SHA Editör
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