TFF 2. Lig'e yükselen Belediye Derincespor'da şampiyonluk kutlamaları yarın
TFF 2. Lig'in yeni ekibi Belediye Derincespor, şampiyonluk kutlamalarını yarın gerçekleştirecek.
TFF 2. Lig’in yeni ekibi Belediye Derincespor, şampiyonluk kutlamalarını yarın gerçekleştirecek.
TFF 3. Lig Play-Off finalinde rakibi 52 Orduspor FK’yı penaltılarda 6-5 devirerek TFF 2. Lig’e yükselen Belediye Derincespor’da yarın şampiyonluk kutlamaları yapılacak. Derince Kent Meydanı’nda yapılacak olan kutlamalar saat 19.00’da başlayacak. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig Play-Off Şampiyonu olan ve TFF 2.Lig’e yükselen Belediye Derincespor’umuzun şampiyonluk kutlaması 19 Haziran Pazartesi 19.00 ’da Derince Kent Meydanında yapılacaktır. Tüm Belediye Derincespor’a gönül verenleri bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.