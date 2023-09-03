TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Fethiyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Batuhan Gültek, İsmail Ertunç, Mehmet Şenkaya
İnegölspor: Bekir Sevgi, Yusuf Ziya Gümüş, Samet Karakoç, Batuhan Salman (Serhat Baştan dk. 79), Mustafa Türk (Batuhan Altıntaş dk. 61), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün (Orhan Aktaş dk. 79), Kadir Turhan, Uğur Utlu (Yusuf Kocatürk dk. 80), Emre Toptan, Arda Çağdaş (Serdarcan Eralp dk. 36)
Fethiye: Enes Fidayeo, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, İlyas Yılmazer, Nurettin Çakır (Ali Ceylan dk. 62), Abdullah Balıkçı, Berkay Samancı (Mert Çayır dk. 62), Ömer Mert Gündüz (Selim Kayacı dk. 88), Özcan Yaşar (Aykut Uluç dk. 83), Ramazan Çevik (Burak Özduman dk. 83), Sezer Özmen
Sarı kartlar: Cengiz Ötkün, Samed Karakoç, Yusuf Ziya Gümüş (İnegölspor), Nurettin Çakır, Şahan Akyüz (Fethiyespor)