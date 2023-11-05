TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Burak Celep, Hasan Cebeci
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Burak Karapınar, Fatih Tultak, Selimcan Temel (Sinan Akaydın dk. 64), Mehmet Bağlı (Burak Aydın dk. 68), Ersel Aslıyürek (Namık Barış Çelik dk. 29), Berat Satılmış, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Özgür Güler dk. 68), Alperen Özşahin, Ahmet Memiş
Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, İsmail Konuk, Cem Çelik (Azad Filiz dk. 46), Berkay Ceylan (Yasin Dülger dk. 74), Serhat Enes Çalışan (Ozan Papaker dk. 90), Savaş Polat, Tolga Kalender, Canberk Dilaver, Berat Ali Genç (Bünyamin Balat dk. 46), Burak Asan (Bünyamin Yürür dk. 76), Arda Okan Kurtulan
Goller: Berkay Ceylan (dk. 37) (Diyarbekirspor), Onur Öztonga (dk. 88) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Berat Satılmış, Mehmet Bağlı, Burak Karapınar, Onur Öztonga (Karacabey Belediyespor), Canberk Dilaver, Sadık Arda Kurtulan (Diyarbekirspor)