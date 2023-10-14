TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 0
TFF 2. Lig'in 8. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig’in 8. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Zonguldak Kömürspor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Taner Tuncer, Mehmet Dura, Emrah Uluçay
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Selimcan Temel, Ersel Aslıyüksek (Ata Kurtuluş dk. 89), Rasimcan Değirmenci, Ömer Faruk Yücel (Mehmet Bağlı dk. 89), Özgür Güler, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Yiğithan Şengin dk. 79), Alperen Özşahin, Sinan Akaydın (Berat Satılmış dk. 72)
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı, Nuri Terliksiz, Mümin Uyar, Ahmet Daniel Akyıldız (Emirhan Kocasoy dk. 63), Hakan Çevik, Serkan Yıldız, Serhat Doğukan Taşdemir (Sarper Çağlar dk. 87), Murat Erdemir (Sabrican Vural dk. 90), Serhat Ahmetoğlu (Oğuzhan Öztürk dk. 63), Fatih Bektaş, Ozan Karabacak
Gol: Ersel Aslıyüksek (dk. 22) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Ersel Aslıyüksek (Karacabey Belediyespor), Serhat Doğukan Taşdemir, Ozan Karabacak (Zonguldak Kömürspor)