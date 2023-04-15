TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Balıkesirspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay x, Kurtuluş Aslan x, Buğur Han Güler x
Kırklareliapor: Mehmet Cinpir xx, Necmican Cebeci xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Hüseyin Eray Karataş xx (Mahmut Caner Alioğlu dk. 82 ?), Uğur Aygören xx, Enes İslam İlkin xx (Furkan Şamil Çetin dk. 62 x), Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx (Semih Üstün dk. 62 x), Taşkın Kartal xx, Ümit Can Tokcu xx (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 74 x), Muzaffer Kahrıman xx (Ensar Arslan dk. 62 x)
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber xx, Berat Aydoğdu xx, Sedat Dursun xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx, Kağan Kayalı xx, Sedat Yiğit Kurnaz xx, Abdullah Adıyaman xx, Doğanay Avcı xx (Andaç Güleryüz dk. 45 x), Güney Çelik Keleş xx (Berkay Aykurt dk. 45 xx), Hüseyin Karabey xx, İbrahim Halil Çolak xx
Kırmızı kart: Oğuzhan Efe Yılmaz (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Hüseyin Eray Karataş, Oğuzhan Efe Yılmaz (Kırklarelispor), Abdullah Adıyaman (Balıkesirspor)