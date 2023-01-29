TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Kırşehir FSK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Kırklarelispor, evinde Kırşehir FSK'ya 1-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Kırklarelispor, evinde Kırşehir FSK’ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Demirkıran xx, Mücahid Adem Çelebi xx, Faruk Yağlı xx
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Necmican Cebeci x, Atakan Gündüz x, Canberk Ömer Özdemir x, Hüseyin Eray Karataş xx, Furkan Fehmi Güneş x (Şevki Çınar dk. 69 x), Ensar Arslan x (Muzaffer Kahrıman dk. 63 x), Enes İslam İlkin xx, Sinan Akgöl x, Hasan Emre Yeşilyurt xx (Ümit Can Tokcu dk. 83 ?), Semih Üstün x (Taşkın Kartal dk. 62 x)
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Kırşehir FSK: Kadem Burak Yaşar xx, Doğacan Diker xx (Ahmet Sun dk. 80 ?), Zihni Temelci xx, Gökdeniz Varol xx (Muhammet Haşim Çoban dk. 80 ?), Ahmet Üner xx, Hakan Erçelik xx (Hüseyin Akın Aydın dk. 90+5 ?), Hacı Mustafa Karabulut xx (Savaş Yorulmaz dk. 73 x), Sırat Yeşilördek xx, Faruk Öcal xx, Taylan Özgün xx (Fatih Üge dk. 73 x), İsmet Benli xx
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Goller: Gökdeniz Varol (dk. 80) (Kırşehir FSK)
Sarı kartlar: Sırat Yeşilördek, İsmet Benli, Ahmet Üner, Faruk Öcal (Kırşehir FSK), Enes İslam İlkin (Kırklarelispor)