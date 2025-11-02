TFF 2. Lig Kırklarelispor: 1 - Mardin 1969 Spor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Kırklarelispor sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Muhammed Taha Onat, Ali Rıza Öztürk, Musa Çetindemir
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Yasin Yağız Dilek, Miraç Acer, Massıs Gülük (Emre Balkı dk. 90) , Muhamet Akpınar (Cemil Devrim dk. 78), Ömer Faruk Yücel, Furkan Fehmi Güneş (Hozan Harman dk. 78) Şükür Toğrak (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 60), Hüseyin Altuğ Taş (Semih Üstün dk. 60), Erkam Kömür, Erdoğan Kaya
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mücahit Can Akçay (Osman Yıldırım dk. 74), Mert Miraç Altıntaş, Bünyamin Balat (Abdullah Aydın dk. 85), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Ahmet Ülük (Doğukan Emeksiz dk. 74) , Mustafa Sengül, Özgür Sert (Erol Can Akdağ dk. 79), Barış Sağır
Goller: Mehmet Ali Büyüksayar (dk. 66) (Kırklarelispor), Barış Sağır (dk. 24) (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Bilgin Erdem (Teknik direktör), Erdoğan Kaya, Ömer Faruk Yücel (Kırklarelispor), Bünyamin Balat, Mustafa Şengül (Mardin 1969 Spor)