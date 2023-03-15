TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Serik Belediyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Serik Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Tolga Akbaba xx, Sedat Etik xx, Efe Kurtuluş xx
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Hüseyin Eray Karataş xx, Uğur Aygören xx, Enes İslam İlkin xx (Furkan Çetin dk. 89 ?), Sinan Akgöl xx, Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx (Semih Üstün dk. 53 x), Taşkın Kartal xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 67 x), Şevki Çınar xx (Ensar Arslan dk. 53 x), Muzaffer Kahrıman xx (Ümit Can Tokcu dk. 89 ?)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Fırat Arıkan xx, Erbay Eker xx, Burak Göksel xx, Üstün Bilgin xx (Muhammet Akpınar dk. 86 ?), Furkan Balaban xx, Mehmet Can Kocabaş xx (Oğuzhan Doğan dk. 69 x), Oğulcan Şahin xx, Osman Kocaağa xx (Harun Kavaklıdere dk. 46 x), Erdi Zengin xx (Hakan Olkan dk. 69 x), Halil İbrahim Sevinç x (Ergün Nazlı dk. 73 x)
Gol: Muzaffer Kahrıman (dk. 60) (Kırklarelispor)
Kırmızı Kartlar: Burak Göksel (dk. 31) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Burak Göksel (Çift sarı) (Serik Belediyespor), Hasan Emre Yeşilyurt, Taşkın Kartal, Ensar Arslan, Semih Üstün (Kırklarelispor)