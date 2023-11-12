TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 3 - Bursaspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Kırklarelispor, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Kırklarelispor, konuk ettiği Bursaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Kirişçioğlu, Muhammet Munir Dadı
Kırklarelispor: Umut Kaya, Hüseyin Altuğ Taş (Taşkın Kartal dk. 77), Ömer Faruk Ermeç, Hüseyin Eray Karataş (Muharrem Doğan dk. 88), Furkan Fehmi Güneş (Muammer Denizhan Taşkan dk. 77), Serkan Sözmen, Necmican Cebeci, Erdinç Pekgöz (Okan Derici dk. 46), Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Efe Geçim dk. 88)
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (Abdullah Tazgel dk. 46), Eren Güler (Mustafa Genç dk. 46), Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz, Eren Tunalı (Enes Gökhan dk. 77), Barış Dalkıran (Ömer Turan Görgüç dk. 60), Emre Tepegöz (Melih Sağlam dk. 65), Yiğit Fidan Yusuf Sertkaya
Goller: Furkan Fehmi Güneş, Ömer Faruk Ermeç (pen.) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç (Kırklarelispor), Ozan İsmail Koç, Yusuf Sertkaya, Mustafa Genç, Berat Altındiş (Bursaspor)