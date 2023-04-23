TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 4 - Pazarspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Kırklarelispor, evinde Pazarspor'u 4-0'lık skor ile mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 34. haftasında Kırklarelispor, evinde Pazarspor’u 4-0’lık skor ile mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Oğuzhan Kocaçoban xx, Recep Gündüz xx
Kırklareliapor: Ekram Mecit Erginsoy xx, Necmican Cebeci xx, Oğuzhan Efe Yılmaz xx, Hüseyin Eray Karataş xxx (Bilal Ayaz İnel dk. 77 xx), Uğur Aygören xx, Enes İslam İlkin xx (Furkan Şamil Çetin dk. 27 xx), Sinan Akgöl, Burak Albayrak xx (Ümit Can Tokcu dk. 46 xxx), Hasan Emre Yeşilyurt xx, Semih Üstün xx (Taşkın Kartal dk. 42 xx), Muzaffer Kahraman xx (Ender Aygören dk. 72 xx)
Pazarspor: Doğukan Özkan xx, Korhan Güler xx, Bedirhan Özyurt xx, Sercan Besler xx (Güvenç Usta dk. 63 xx), Ömer Faruk Çalışkan xx (Muzaffer Gebeci dk. 67 xx), Emrullah Ertuş xx (Alperen Aşkın Erol dk. 85 ?), Metin Güler xx, Hamza Kaya x, Ahmet Karataş xx (Başar Çakıcıoğlu dk. 85 ?), Burak Avşar xx (Emre Zeycan dk. 85 ?), Onur Kızıltaş xx
Goller: Uğur Aygören (dk. 44), Hüseyin Eray Karataş (dk. 64), Ümit Can Tokcu (dk. 66), Ender Aygören (dk. 80) (Kırklarelispor)
Kırmızı kart: Hamza Kaya (dk. 62) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Onur Kızıltaş, Sercan Besler (Pazarspor), Taşkın Kartal (Kırklarelispor)